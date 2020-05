“Bol.com werft actief bij lokale handelaars, maar legt hen meteen ook aan banden”

Bol.com werft tijdens de coronacrisis actief lokale handelaars in Vlaanderen, om via de populaire webwinkel hun producten te verkopen. Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) waarschuwt voor de risico’s.

“Dankzij Bol.com kunnen onze Vlaamse winkels hun producten kwijt zonder al te veel eigen investeringen, da’s op zich goed. Maar op langere termijn zitten er perverse effecten aan vast”, zegt Vande Reyde, ook schepen van Economie in Diest. “Een van de meest discutabele voorwaarden is ongetwijfeld de pariteitsclausule in het contract: de handelaars mogen hetzelfde product niet aan een lagere prijs aanbieden op hun eigen website. Een tweede grote gevaar, en dat is volgens mij echt niet legaal: de analyse van data door Bol.com. Zodra een product populair wordt, beginnen ze het lekker zelf te verkopen en duwen ze hun verkopers achteruit.”

Middenstandsorganisatie Unizo heeft al klachten over die praktijken gekregen. Ze raadt zelfstandige handelaars dan ook aan om goed de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. “Enerzijds is er het voordeel van het grote bereik op Bol.com, alsof je een winkel op de Meir opent”, zegt Mien Gillis, expert retail bij Unizo. “Anderzijds geef je commerciële informatie aan een concurrent, en teken je akkoord met de strenge voorwaarden die worden opgelegd.”

Vande Reyde zal Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) oproepen het probleem Europees aan te kaarten. Bol.com was niet bereikbaar voor commentaar. (dhs)