Wall street heropent met mondmaskers

Na een sluiting van twee maanden vanwege Covid-19 openden de beurzen in New York opnieuw hun deuren voor handelaars. Al verliep dat niet zoals gewoonlijk: slechts een kwart van hen mocht terugkeren, en mondmaskers zijn verplicht.

De grootste aandelenbeurs ter wereld ziet er net wat anders uit dan we gewoon zijn. Er is nu geen sprake meer van een lege beursvloer, maar naast het feit dat handelaars verplicht mondmaskers moeten dragen, mogen ze ook niet het openbaar vervoer gebruiken, moeten de regels van social distancing worden toegepast en werd er ook plexiglas geplaatst in het gebouw zodat ze de nodige afstand kunnen houden.

Van bezoekers is er momenteel nog geen sprake, en ook de media mag voorlopig nog niet terugkomen. Opmerkelijk is ook dat de handelaars een verklaring moesten ondertekenen waardoor ze de New York Stock Exchange (NYSE) niet aansprakelijk kunnen stellen voor mogelijke infecties.(lto)