Twitter plaatst voor het eerst factcheck bij tweets van Donald Trump, president kwaad om “verkiezingsbeïnvloeding”

De microblogsite Twitter heeft dinsdag een factcheck geplaatst bij tweets van Donald Trump. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse president op zijn favoriete sociaalnetwerksite wordt teruggefloten voor het verspreiden van misleidende informatie. Trump beschuldigt Twitter er nu van zich te mengen in de presidentsverkiezingen.

Trump had dinsdag twee berichten op Twitter geplaatst, waarin hij beweerde dat stemmingen per post “substantieel frauduleus” zijn. “Brievenbussen zullen geplunderd worden, stembiljetten zullen vervalst worden en illegaal worden afgedrukt en frauduleus worden ondertekend”, zo schreef hij onder meer.

Twitter plaatste daarop een symbool bij de tweets, samen met de zin “lees hier de feiten over verkiezingen per post”. Wie daarop klikt, wordt doorverwezen naar een webpagina waar de uitlatingen van Trump onder meer met behulp van nieuwsartikels weerlegd worden. Zo zou het niet kloppen dat stembiljetten verstuurd worden naar iedereen die in Californië woont, dus ook illegale immigranten, maar zouden enkel in de staat geregistreerde kiezers kunnen stemmen.

Trump: “Ik zal dit niet toelaten”

De Amerikaanse president is niet te spreken over de factcheck. Dat blijkt uit een reactie die Trump uitgerekend op Twitter heeft geplaatst. Volgens hem probeert de sociaalnetwerksite de presidentsverkiezing te beïnvloeden. “Ze zeggen dat mijn uitspraak over stemmen per post, wat tot enorme corruptie en fraude zal leiden, incorrect is, gebaseerd op factchecking door Fake News CNN en de Amazon Washington Post. Twitter onderdrukt compleet de vrijheid van meningsuiting en ik zal dat als president niet laten gebeuren!”

Post mogelijk voordeel voor Democraten

De sociaalnetwerksite Twitter heeft in het verleden veel kritiek gekregen omdat ze aan Trump een platform zou geven om valse informatie te verspreiden. De Amerikaanse president zegt dat hij Twitter in de eerste plaats gebruikt om sommige bevooroordeelde Amerikaanse mediabedrijven te omzeilen.

Nick Pacilio, een woordvoerder van Twitter, zegt dat het niet de eerste keer is dat de microblogsite overgaat tot het uitvoeren van een factcheck. Het is wel voor het eerst dat dit gebeurt bij een tweet van Donald Trump.

Wegens de coronacrisis wordt in de VS nagedacht over de mogelijkheid om stemmingen per brief te organiseren bij de presidentsverkiezingen in november. Onder meer Gavin Newsom, de Democratische gouverneur van de staat Californië, heeft aangekondigd dat hij een systeem daarvoor wil opzetten zodat mensen hun “recht om te stemmen kunnen uitvoeren zonder hun gezondheid in gevaar te brengen”. Meer mensen dan normaal zouden daardoor mogelijk hun stem uitbrengen, wat in het voordeel van de Democraten zou kunnen zijn.