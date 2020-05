Privacywaakhond vernietigend voor contactonderzoek

De Gegevensbeschermingsautoriteit maakt brandhout van het wetsvoorstel dat contactonderzoek in de strijd tegen corona moet regelen. Een voorlopig Koninklijk Besluit regelt het wettelijke kader, maar voor eind juni moet alles in een definitieve wet gegoten worden. De Kamer debatteerde daar dinsdag de hele namiddag over. Het gaat over het wettelijke kader voor de databank van Sciensano en welke gegevens daar hoelang in bijgehouden mogen worden.

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is het wetsvoorstel “haastwerk”. “Privacy en gezondheid hoeven echt geen vijanden te zijn”, zegt voorzitter David Stevens. Hij vindt dat bepaalde passages veel nauwkeuriger omschreven moeten worden. In de Kamercommissie hielden onder meer wetenschappers Emmanuel André en Erika Vlieghe een vurig pleidooi om de gegevens zo uitgebreid mogelijk bij te houden, met respect voor de privacy. “Zo’n databank is niet alleen in een eerste fase nuttig om een uitbraak in kaart te brengen, maar ook later voor analyse.”

Vlieghe pleitte ook voor een sensibiliseringscampagne voor contactonderzoek. “Mensen moeten begrijpen dat tracers geen bedreiging hoeven te zijn.” De indieners van het wetsvoorstel hebben oren naar de bezwaren van experts. “We gaan op basis van het debat het voorstel bijsturen”, zegt mede-indiener Robby De Caluwé (Open VLD).

Intussen is er ook duidelijkheid over een app voor contactonderzoek. Een werkgroep heeft er de voorbije weken in alle stilte aan doorgewerkt. Op een interministeriële conferentie Volksgezondheid wordt vandaag meer duidelijkheid verwacht.