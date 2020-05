Duo valt agent aan na coronaboete en wordt weer vrijgelaten na arrestatie: “Justitie heeft boodschap blijkbaar niet begrepen”

Brussel / Vorst - Twee jongeren uit Vorst die van een politieman van de zone zuid een coronaboete gekregen hebben, hebben die agent nadien opgewacht aan het commissariaat en aangevallen. Tot grote boosheid van de Brusselse agenten heeft het parket het duo meteen laten beschikken.

De feiten gebeurden maandag, De twee, 20 en 21 jaar, waren het oneens met hun boete voor een niet dringende verplaatsing. Ze trokken naar het politiecommissariaat waar ze de agent in kwestie opwachtten. Toen die opdaagde om zijn shift te beginnen, spraken ze hem aan. Het kwam tot een dispuut. De agent werd op de grond geduwd en één van de kerels trok de agent verder aan zijn oren over de grond. Collega’s van de politieman kwamen ter plekke en het duo werd gearresteerd.

Maar korte tijd later mochten ze, tot grote woede van de agenten en de vakbond alweer beschikken.”Na de feiten in Anderlecht waarbij agenten geschopt en geslagen werden toen ze een roofovervaller wilden arresteren, had minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem nultolerantie beloofd”, zegt Vincent Houssin van vakbond VSOA. “Maar blijkbaar snapt men bij justitie niet wat dat betekent en heeft men die boodschap niet begrepen. Onlangs werd er nog iemand vrijgesproken die een politiecombi met een steen te lijf was gegaan”.

Bij het parket van Brussel zegt men dat het duo wel degelijk vervolgd zal worden. “Ze krijgen eerstdaags een uitnodiging voor verhoor”.