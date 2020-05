Eén dode en één zwaargewonde bij ongeval met vier vrachtwagens op E17

Gent -

Bij een ongeval op de E17 ter hoogte van Destelbergen is woensdagochtend één dodelijk slachtoffer gevallen, een ander slachtoffer is zwaargewond. Het ongeval met vier vrachtwagens vond plaats in de staart van een file na een eerder incident, waardoor de ochtendspits in en rond Gent bijzonder moeizaam verloopt. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat aanraadt de omgeving met de wagen te vermijden.