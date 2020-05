Mirallas voelt wel iets voor terugkeer naar Olympiakos: “Griekenland is mijn tweede thuis”

Het verblijf van Kevin Mirallas bij Antwerp zit erop. Het contract van de 32-jarige aanvaller wordt niet verlengd op de Bosuil. Hij zou willen terugkeren naar Griekenland.

“Het is heel goed mogelijk dat ik terug naar Griekenland ga”, valt te lezen bij het Griekse Novasports. “Ik mis het land heel erg. Griekenland is mijn tweede thuis. Ik wil graag terug naar Olympiakos.”

Bij Olympiakos werd de interesse in Mirallas niet bevestigd. De gewezen Rode Duivel was al twee keer bij de Grieken aan de slag. Tussen 2010 en 2012 en in seizoen 2017-2018 speelde Mirallas voor de topclub uit Piraeus. In 2012 werd hij er topschutter.