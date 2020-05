Vakbonden willen leeftijdsgrens voor brugpensioen weer verlagen, werkgevers noemen voorstel “onbegrijpelijk”

De vakbonden zijn het niet bepaald eens met het voorstel van arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) om het brugpensioen volledig af te schaffen. Integendeel: de socialistische vakbond ABVV wil de leeftijdsgrens daarvoor zelfs met twee jaar verlagen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De werkgeversorganisaties op hun beurt reageren verbolgen op dat voorstel.

Stijn Baert lanceerde dinsdag het voorstel om het systeem van brugpensioen af te schaffen. De notie dat vertrekkende ouderen op die manier plaats zouden maken op de arbeidsmarkt voor jongeren, werkt volgens de arbeidseconoom van de UGent namelijk niet. “Integendeel: als ouderen langer werken, hoeft de overheid jongeren minder te belasten en komen er ook voor hen meer jobs.”

Maar dat voorstel kan op geen genade rekenen bij de vakbonden. Het ACV pleit er voor om de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis zoveel als mogelijk te verzachten met brugpensioen. “Doen we dat niet, dan zullen de ouderen in de armoede belanden”, zegt voorzitter Marc Leemans. Het ABVV gaat nog verder, en wil de leeftijdsgrens van 60 jaar opnieuw verlagen naar 58.

Dat lokt dan weer verbolgen reacties uit van de werkgeversorganisaties. “Dit is toch niet te begrijpen?”, aldus VBO-topman Pieter Timmermans. “In de jaren 50 gingen mensen aan het werk op hun 17de en stopten ze rond hun 63ste. Nu leven we veel langer, studeren we langer en toch stoppen we vroeger met werken? Dat is onbetaalbaar voor de overheid.” Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, heeft het dan weer over “een recept uit de jaren ‘80 dat nooit zal werken” en “Domme steekvlampolitiek”.