Christophe Busch wordt directeur van nieuw Hannah Arendt Instituut

De Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen lanceren woensdag het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap in Mechelen. Directeur van het instituut is Christophe Busch, de voormalige ­directeur van de ­Kazerne Dossin.

In december lanceerden de VUB en de UAntwerpen samen al het kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap. Naast het wetenschappelijk kennisplatform komt er nu een vormingscentrum dat zich richt op de uitwerking van de academische inzichten naar professionele doelgroepen en het brede publiek. De twee pijlers vormen samen het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het instituut is een initiatief van de twee universiteiten en krijgt de steun van de stad Mechelen en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Bart Somers.

Het zal zich buigen over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling, zoals die het sterkst tot uiting komen in een stedelijke context. Ook de brede maatschappelijke impact van globalisering, ecologische ontwrichting, digitalisering en de druk op mensenrechten en democratische waarden wordt er behandeld. In die context wil het centrum een fundamentele bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en het samenleven in de stad, klinkt het.

Als thuisbasis krijgt het instituut een zijvleugel van het Mechelse stadhuis, met daarin ook ruimte voor opleidingen.