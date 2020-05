Sebastiaan Bornauw trekt zijn streng in de Bundesliga: “Desnoods als waterdrager naar de Rode Duivels”

Hij werd er na zijn vertrek bij Anderlecht meteen een sterkhouder achterin: bij promovendus FC Köln hebben ze zich de transfer van Sebastiaan Bornauw nog niet beklaagd. De 21-jarige verdediger vertelt over zijn kansen bij de Rode Duivels en haalt herinneringen op aan Remco Evenepoel bij paars-wit.

De verdediger gaat woensdagavond met FC Köln op bezoek bij Hoffenheim. Een duel tussen middenmotors in de Duitsland, maar toch op bijzonder hoog niveau volgens Bornauw. “Spelen voor het behoud in de Bundesliga,of meedoen voor de titel in België? Dat is hetzelfde”, vertelt Bornauw in een interview met La Capitale.

Bornauw paste zich razendsnel aan bij FC Köln. De vergelijking met zijn huidige makelaar Daniel Van Buyten is dan ook nooit veraf. Van Buyten maakte als verdediger grote sier bij HSV, Bayern München en de Rode Duivels. Hoopt Bornauw dat Roberto Martinez hem ook snel opmerkt? “Er zijn nog een heel pak goede verdedigers die een streepje voor op mij hebben”, reageert hij nuchter. “Als ik nu bondscoach zou zijn, zou ik mezelf niet eens selecteren. We zien wel wat de toekomst mij brengt.”

Toch is Bornauw gezond ambitieus. “De Rode Duivels zijn wel een doel voor mij. Hopelijk ziet de bondscoach dat ik hier titularis ben. Ik zou dolgraag bij de nationale ploeg horen, al is het maar als waterdrager”, grinnikt de verdediger.

Bornauw bij de nationale beloften Foto: Photo News

“Remco Evenepoel? Geen normale gast”

Bornauw doorliep de jeugdreeksen van Anderlecht, waar ook ene Remco Evenepoel zijn pad kruiste. “Ik speelde wel nooit veel samen met Remco, want hij is een jaar jonger en we hebben allebei een categorie overgeslaan op Neerpede”, vertelt Bornauw. Toch kon hij toen al zien wat voor een uitzonderlijk karakter de jonge renner van Deceuninck - Quick-Step toen al had.

“Ik herinner mij een vakantie op Lanzarote met de familie. Opeens kwamen we Remco tegen op het eiland. Ik oefende mijn traptechniek op een oefenveldje naast het hotel, maar Remco stelde voor om eens te gaan fietsen. Niet zomaar een tochtje: een rit van 160 km! En de Canarische eilanden zijn allesbehalve vlak, hoor. Ik verklaarde hem gek. Toen begreep ik dat hij echt geen gewone kerel was. Bij de fysieke testen was hij ook steevast de allerbeste.”

Evenepoel vertrok wel niet in de beste verstandhouding bij Anderlecht. Even later stopte hij zelf volledig met voetballen. “Ik denk dat zijn periode bij Anderlecht hem wel een beetje een afkeer van het voetbal heeft doen krijgen”, weet Bornauw. “Nu wil hij zich extra bewijzen. Competitie en prestatiedruk doet hem nog beter presteren, net als ik. Dat is zijn sterkte.”

“Hij is wel de reden waarom ik nu naar wielerwedstrijden kijk waar ik vroeger nooit aandacht voor zou hebben. De Ronde van Algarve bijvoorbeeld, ik had nog nooit van die koers gehoord, maar ik bleef aan het scherm gekluisterd zitten toen Remco die waanzinnige tijdrit daar naar zijn hand zette.”