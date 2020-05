Brussel - De brand die woensdagochtend woedde in het Zoniënwoud, is geblust. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur was uitgebroken aan de Tumuliweg, op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde en heeft zo’n 100 m² bos vernield. Daarbij vielen geen gewonden. “De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk maar vermoedelijk is het vuur ontstaan door een weggegooide sigaret”, aldus de brandweer, die met twee bluswagens en drie tankwagens ter plaatse is.