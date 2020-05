Alphonso Davies deed monden openvallen na Dortmund-Bayern: “Meep meep, hier komt de FC Bayern Road Runner!”

De snelheid van Alphonso Davies (hier in duel met Thorgan Hazard) was hét gespreksonderwerp na de Bundesliga-topper Foto: REUTERS

Het pareltje van Kimmich ging terecht met de meeste aandacht lopen na afloop van de Bundesliga-topper, maar ook de fenomenale snelheid van verdediger Alphonso Davies ging over de lippen. De 19-jarige flankspeler ging als een wervelwind tekeer. “Hij staat soms niet zo goed op het veld, maar dan komt hij eraan als een Road Runner.”

LEES OOK. Prinsheerlijk doelpunt van Joshua Kimmich volstaat voor Bayern München om zeven punten uit te lopen op Borussia Dortmund

Erling Haaland heeft het aan den lijve ondervonden. De Dortmund-spits - ook allesbehalve een trage - werd op indrukwekkende wijze voorbijgeflitst door Davies in de topper. De Canadees bereikte een topsnelheid van zo’n 35 kilometer per uur om Haaland het scoren te beletten.

“Als een jonge speler sta ik niet altijd goed opgesteld’, zei Davies er zelf na afloop van de wedstrijd over. ‘Maar ik ben blij dat ik de snelheid heb om dat goed te maken. Dat is iets in mijn spel waar ik goed gebruik van maak.”

Complimenten van Lukaku en Müller: “De FC Bayern Road Runner die de bal afpakt”

Ook Romelu Lukaku wist niet wat hij zag. “Alphonso Davies is fast as f***”, postte de Rode Duivel vol verbazing op Twitter.

Alphonso davies is fast as f*** — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 26, 2020

Ploegmaat Thomas Müller, zelf ook een notoir kilometervreter, schuwde de complimenten ook niet. “Alphonso is een speler die alles geeft en heel veel kracht heeft”, zei Müller tegen FOX Sports. “Soms staat hij wel niet goed op het veld. Maar als een tegenstander dan denkt dat hij alle tijd heeft: Meep Meep Meep Meep! Alphonso komt eraan als Road Runner! De FC Bayern Road Runner die de bal afpakt.”

Over de zege van Bayern, waardoor het Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard nu al op 7 punten volgt, was Müller kort. “Aan de bal was het niet onze beste wedstrijd. Maar we speelden met ons hart, dat is het belangrijkste.”

🌪️ | Thomas Müller prijst de razendsnelle 'Road Runner' Alphonso Davies.



"Meep meep meep."#bvbfcb pic.twitter.com/ahT0Xbhjy9 — FOX Sports (@FOXSportsnl) May 26, 2020

Bekijk hier nog eens het winnende doelpunt van Joshua Kimmich: