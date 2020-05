Ook T2 Will Still verlengt bij Beerschot

Na keeperstrainer Patrick Nys (twee jaar) en assistent-trainer Frank Dauwen (drie jaar) verlengt ook T2 Will Still zijn contract bij Beerschot met twee jaar.

De 27-jarige rechterhand van Hernan Losada had enkele aanbiedingen van andere clubs op zak, maar blijft Beerschot dus trouw. “Het teamgevoel en de spirit onder de trainers is hier fantastisch. Er wordt rekening gehouden met de feedback en de tactische richtlijnen die ik geef. Dat is belangrijk voor mij”, zegt Still.

Net als Nys en Dauwen wil hij het project van Beerschot bekronen met een promotie naar de hoogste afdeling. “Beerschot hoort thuis in 1A, zowel op als naast het veld. De passie van de supporters van Beerschot past bij mijn Engelse roots. Dit is meer dan voetbal voor hen. Beerschot zit in hun hart. Onze supporters verdienen de terugkeer op het hoogste niveau. Zij moeten kunnen zeggen: ‘We are back.’ Hopelijk dit jaar.”

Technisch coördinator Sander van Praet is opgetogen met de contractverlenging van Still. “Will is een uitstekend veldtrainer. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol in de wedstrijdanalyses. Will is een extravert en joviaal persoon die perfect past in dit team van trainers en dichtbij de spelers staat.”