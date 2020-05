Noordwesten van India kreunt onder loden hitte: 47 graden in New Delhi

New Delhi gaat dezer dagen gebukt onder een loden hitte. Het kwik in de Indiase hoofdstad klom dinsdag tot 47,6°C. In de stad Churu, in de naburige deelstaat Rajasthan, werd zelfs 50°C gemeten.

Meteorologen gaan ervan uit dat de hittegolf in het noordwesten van India nog zeker tot donderdag aanhoudt. De 47,6°C van dinsdag is de hoogste temperatuur die opgemeten werd in New Delhi voor een dag in mei sinds 18 jaar.

De hittegolf komt bovenop de pandemie van het coronavirus, een verwoestende cycloon en de ergste sprinkhanenplaag in 30 jaar die India de voorbije weken teisterden.