Nog snel gaan tanken: benzine én diesel worden (een beetje) duurder

Tanken wordt donderdag duurder. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Zowel de maximumprijs van benzine als van diesel stijgt. Het is van maart geleden dat benzine en diesel nog zo duur waren.

Voor benzine 95 (E10) komt er 2,6 cent bij tot 1,3010 euro per liter. Voor benzine 98 (E5) is dat 5,9 cent tot 1,3840 euro per liter. De maximumprijs voor diesel (B7) stijgt 2,7 cent en bedraagt vanaf donderdag 1,3100 euro per liter.

Aanleiding voor de prijsstijgingen is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.

Het is van respectievelijk 10 en 19 maart geleden dat de prijzen van benzine en diesel nog zo hoog stonden, blijkt uit cijfers van de petroleumfederatie. Een ineenstorting van de olieprijzen als gevolg van de coronacrisis zorgde ook voor lagere prijzen aan de pomp. Sindsdien trekken de olieprijzen opnieuw voorzichtig aan.