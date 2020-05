Niemand begrijpt waarom een vandaal 113 eiken te lijf ging, behalve ‘De Zwarte Specht’: “Dit toont hoe diep de frustraties zitten”

Waarom ging iemand 113 eiken in natuurgebied De Liereman met een kettingzaag te lijf? Het lijkt een mysterie: niemand begrijpt waarom je het oudste natuurgebied van Vlaanderen zo hard zou willen treffen. Behalve misschien de leden van ‘De Zwarte Specht’, een protestgroep die al acht jaar vecht tegen de hertekening van datzelfde natuurgebied. “Dit toont hoe diep de frustraties hier nog altijd zitten.”

“We begrijpen het niet. Wij hebben met niemand ruzie”, zegt Kris Van der Steen van Natuurpunt, de beheerder van het bezoekerscentrum in het natuurdomein in Oud-Turnhout. Het is rondom dat gebouw dat de ...