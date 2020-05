Regels uitvaardigen is vaak makkelijker dan ze zelf naleven. Niet alleen Dominic Cummings, de raadgever van de Britse premier Boris Johnson, maar ook enkele politieke leiders hebben het er moeilijk mee. Vooral bij terrasjes en picknicks wordt er gezondigd.

De Nederlandse ­minister-president Mark Rutte verloor op 13 mei zijn moeder, die op 96-jarige leeftijd overleed in een tehuis. Rutte had een sterke band met zijn moeder, maar had haar sinds maart niet ...