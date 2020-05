Na alweer een blessure blijft Charly Musonda Jr. erin geloven: “20% op profvoetbal gaven ze me, maar ik geef niet op”

Hij gold als één van de grootste talenten van ons land, maar had het o zo moeilijk om de verwachtingen waar te maken. Blessures vormden de rode draad doorheen het parcours van Charly Musonda Jr. (23), maar hij werkt nu opnieuw aan een terugkeer. “Ik hoop binnen vier maanden terug te kunnen trainen”

Musonda is nog steeds eigendom van Chelsea, maar werd door de Blues intussen al uitgeleend aan Real Betis, Celtic Glasgow en Vitesse. In 2018 liep hij een zware knieblessure op, de kruisbandoperatie volgde in oktober 2019 en nu beult Musonda zich al zeven maanden af in de fitness.

“Zeven maanden geleden onderging ik een operatie aan mijn ligamenten. Toen gaven ze mij amper 20% kans om ooit nog profvoetbal te spelen. Na bijna vier jaar afwezigheid van het voetbal, zet ik mijn weg naar herstel en een terugkeer verder. Ik hoop binnen zo’n vier maanden terug op het trainingsveld te staan”, zegt Musonda bij een filmpje op Instagram.

“Geef nooit je dromen op, hoe ver ze ook reiken. Blijf gemotiveerd. Fasten your seatbelt and enjoy the road “, geeft de middenvelder nog mee.