Hoopgevende trend houdt aan: “slechts” 36 nieuwe ziekenhuisopnames en 137 besmettingen

Er zijn de afgelopen 24 uur amper 36 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, drie minder dan gisteren. 145 patiënten werden dan weer genezen verklaard, waardoor er nog 1.128 mensen in het ziekenhuis liggen. Daarvan liggen er nog 220 op Intensieve Zorgen (-29), 113 patiënten moeten beademd worden.

Er werden ook “amper” 137 nieuwe bevestigde gevallen vastgesteld (op 9.443 tests), waarvan slechts 26 in woon-zorgcentra. Dat zijn er 61 minder dan gisteren, en brengt het totale aantal mensen dat in ons land besmet werd met het virus sinds het begin van de pandemie op 57.592.

Er vielen in diezelfde periode wel 36 dodelijke slachtoffers, 16 in ziekenhuizen en 17 in woon-zorgcentra. Dat zijn er 13 meer dan gisteren. 17 van die overlijdens werden geregistreerd in Vlaanderen. Dat brengt de totale dodentol van het virus in ons land op 9.364.