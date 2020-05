Bol.com ontkent misbruik van gegevens van Vlaamse winkels om eigen voorraad beter te kunnen verkopen

De Nederlandse webwinkel bol.com ontkent dat het gegevens van lokale winkeliers zou gebruiken om zijn eigen voorraad beter te kunnen verkopen. Het Vlaamse Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) had dat dinsdag gesuggereerd, en waarschuwde Vlaamse winkels dan ook dat het niet zonder gevaar is om met bol.com in zee te gaan.

De Nederlandse webwinkel is deze maand een promotiecampagne gestart om Vlaamse winkels aan zich te binden. Zij kunnen hun producten ook via bol.com aanbieden en hebben zo een veel groter klantenbereik. Maar Vande Reyde zegt al klachten te hebben ontvangen van winkels die hun verkoop op het platform eerst zagen boomen en dan een onverklaarbare terugval kenden. “In de zoekresultaten bleken dan dezelfde producten opeens verkocht te worden door bol.com zelf”, zegt hij. Vande Reyde vermoedt dat het bedrijf de toegepaste algoritmes inzet voor eigen profijt.

Bol.com ontkent

Bol.com ontkent dat laatste. “Als wij data van lokale winkeliers zouden gebruiken om er zelf beter van te worden, hebben we op de lange termijn geen bestaansrecht, omdat lokale winkeliers dan niet bij ons willen verkopen”, klinkt het woensdag. Het bedrijf wijst er ook op dat meer dan de helft van de orders op zijn platform via een partner gebeuren. “Uiteindelijk werkt bol.com er naar toe om alleen zelf het assortiment aan te bieden dat niet of niet voldoende door lokale winkeliers wordt aangeboden”, klinkt het. Bol.com zegt dat het bij eventuele gaten in het assortiment (op basis van zoektermen, red.) zelfs eerst de partners de mogelijkheid biedt om deze artikelen aan te bieden.

Zelfde prijzen

Vande Reyde hekelt ook het feit dat lokale bedrijven die met bol.com in zee gaan aan heel wat voorwaarden moeten voldoen. Eén daarvan is dat ze voor hetzelfde product dezelfde prijs op bol.com moeten hanteren als op hun eigen website.

Dat ontkent bol.com niet, maar dat past volgens het bedrijf in het aanbieden van een performant platform aan ondernemers. “Consumenten rekenen op goede en eerlijke prijzen, het internet biedt daar transparantie en overzicht in. Als bol.com willen we daarin bijdragen” klinkt het.

Het bedrijf wijst erop dat lokale handelaars de zogenaamde bemiddelingsbijdrage aan bol.com enkel moeten betalen als ze ook verkopen via het platform. “Als ze niets verkopen, betalen ze ons ook niets”. De bemiddelingsbijdrage beschouwt het bedrijf als een vorm van “marketing- en servicekosten”. Voor sommige erg goedkope artikelen, kan het dus beter zijn om enkel via de eigen webshop te verkopen, erkent bol.com.