Doorbraak in Belgisch onderzoek naar Vietnamese doden in vrachtwagen: verschillende verdachten opgepakt bij huiszoekingen

In de zaak van de 39 Vietnamese migranten die stierven in een koelwagen in het Engelse graafschap Essex, zijn dinsdagochtend ook in België meerdere verdachten opgepakt. Het federaal parket communiceert voorlopig niet over de doorbraak. De mensensmokkelaars zouden gebruikgemaakt hebben van safehouses in Anderlecht.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container een dag eerder om 14.49 uur in Zeebrugge was aangekomen. In de loop van de namiddag verliet de container de haven, om uiteindelijk om 1 uur woensdagochtend aan te komen in Purfleet.

In het Britse luik van het onderzoek zijn vijf verdachten in april al voor de rechter verschenen. De 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur pleitte op het proces in Londen al schuldig aan doodslag. Ondertussen werd in Ierland ook de vermoedelijke organisator van de mensensmokkel opgepakt. Het Britse gerecht heeft al om de overlevering van de 40-jarige man gevraagd.

Het onderzoek spitste zich in België toe op de organisatie van de transporten. In dat kader werden dinsdagochtend bij meerdere huiszoekingen verschillende verdachten opgepakt. Het gaat onder andere om chauffeurs die de transmigranten vanuit Brussel naar Noord-Frankrijk brachten, waar ze in vrachtwagens geplaatst konden worden. Ook enkele Brusselaars van Vietnamese origine werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de smokkelbende. Ze zouden bijvoorbeeld verantwoordelijk geweest zijn voor safehouses waar de vluchtelingen tijdelijk werden ondergebracht.

Enkele verdachten werden ondertussen al aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. In de loop van woensdag staan nog meer voorleidingen gepland.