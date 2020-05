Nieuwe voetgangersbrug van Spoor Oost naar Antwerps Sportpaleis is klaar

Antwerpen - In Antwerpen is woensdag de nieuwe passerelle aan Schijnpoort tussen de site Spoor Oost en het Sportpaleis voor geopend verklaard. De brug moet bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena veilig van en naar de parking op Spoor Oost leiden, zonder dat ze nog het drukke kruispunt van Schijnpoort over moeten. In de toekomst zal de brug ook voor fietsers interessant worden, maar daarvoor moeten eerst de Oosterweelwerken in de buurt worden uitgevoerd.

Fietsers kunnen ook nu al van de brug gebruikmaken, maar aan de kant van het Sportpaleis moeten ze dan wel afstappen en de trap nemen - er is daar ook een fietsgleuf voorzien. “In een eerste fase is dit een voetgangersbrug”, zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “In een tweede fase zal ze ook echt voor fietsers geschikt zijn. We hebben nu al rekening gehouden met de evolutie van deze omgeving in het kader van de Oosterweelverbinding. Het is de bedoeling dat er straks ook een fietsbrug komt naar het Ringfietspad en daar zal deze brug dan op aansluiten.”

De stad wilde de Oosterweelwerken echter niet afwachten en liet dus nu al een deel van het project realiseren. “Spoor Oost zal meer en meer worden gebruikt als evenementenparking voor het Sportpaleis en de Lotto Arena”, zegt Kennis. “Wie hier parkeert, kan op een veilige manier naar zijn bestemming stappen.”