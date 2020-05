Opnieuw hinder in nieuwe tunnel onder Antwerpse Leien door ongeval met te hoog voertuig

Antwerpen - In Antwerpen is een grote bestelwagen woensdagochtend tegen de hoogtebeperking van de vorige week geopende Jeanne Brabantstunnel onder de Leien gereden. Dat zegt de lokale politie. De tunnel moest even afgesloten worden voor herstellingswerken. Vorige week reed er uitgerekend op de dag van de opening ook al een te hoog voertuig tegen de infrastructuur van de parallelle Jos Brabantstunnel.

Zowel de Jos als de Jeanne Brabantstunnel is 550 meter lang - waarvan 220 meter echt overdekt. De nieuwe tunnels verbinden de noordelijke en de zuidelijke Leien, nadat de voorbije jaren bovengronds het Operaplein werd gerealiseerd om een autovrije verbinding te verkrijgen tussen de Meir en het Centraal Station. In de tunnels geldt een maximumsnelheid van 30 km/u en je mag er slechts in met voertuigen van maximaal 2,90 meter hoog. Vooral die laatste regel blijkt nog niet zo bekend.

Hoewel de hoogtebeperking duidelijk aangegeven staat, reed een buitenlandse bestuurder met zijn te hoog vrachtvoertuig woensdag toch de Jeanne Brabantstunnel in. Hij raakte de hoogtebeperking, waardoor die beschadigd raakte. De brandweer kwam ter plaatse om de wagen eronderuit te halen, waarna hij onder begeleiding rechtsomkeer kon maken.