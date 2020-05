“Vergeleken met Nederlanders zijn Antwerpse drugsjongens lieve sukkels”: journalist Teun Voeten schrijft boek

Antwerpen -

“Drugscriminelen stappen echt niet over op de productie van biologische wijn omdat je cocaïne of xtc legaliseert. Ze zullen alleen maar gevaarlijkere drugs proberen te maken.” De Nederlandse oorlogsjournalist en antropoloog Teun Voeten deed bijna twee jaar onderzoek naar de Antwerpse drugswereld. Zijn bevindingen schreef hij neer in het boek Drugs. Antwerpen in de greep van de Nederlandse syndicaten.