Halve finales Duitse beker hebben nieuwe datum: 9 en 10 juni

De halve finales van de DFB-Pokal zullen op 9 en 10 juni op de planning staan. Dat heeft de Duitse voetbalbond DFB woensdag bevestigd.

Dinsdag 9 juni ontvangt vierdeklasser Saarbrücken in eigen stadion Bayer Leverkusen. Daags nadien (10 juni) speelt Bayern München gastheer voor Eintracht Frankfurt. De finale volgt in het Olympiastadion in Berlijn op 4 juli. Alle wedstrijden zullen achter gesloten deuren plaatsvinden.

Net als het bekertoernooi lag de Bundesliga sinds midden maart stil wegens de coronacrisis, maar de Duitse hoogste divisie kon twee weekends geleden als de eerste topcompetitie in Europa hervatten. De heropstart gaat gepaard met forse gezondheidsmaatregelen en fans zijn in de stadions niet welkom.