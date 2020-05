Brescia is de fratsen van Mario Balotelli spuugzat en wil zijn contract laten ontbinden

Komt het nog goed tussen Mario Balotelli (29) en Brescia? Hij ligt nog tot medio 2022 vast bij de rode lantaarn in de Serie A, maar kreeg al te horen hij na dit seizoen transfervrij weg mag. Intussen maakt het Italiaanse woelwater het echt te bont: hij kwam niet opdagen op de training en voorzitter Cellino wil zijn contract per direct ontbinden.

Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport heeft de clubleiding het volledig gehad met de spits. Tijdens de eerste - weliswaar vrijwillige - trainingen was hij nergens te bespeuren en was Balotelli ook niet te bereiken. Vorige week vrijdag kwam hij toch trainen, maar gisteren stuurde Balotelli opnieuw zijn kat.

Voorzitter Massimo Cellino wil het contract van de gewezen Italiaanse international liefst per direct ontbinden. De voorzitter liet eerder al optekenen dat hij spijt heeft van zijn transfer. Hij haalde Balotteli vorige zomer weg bij Olympique Marseille. “Dat ik hem heb gehaald, leidde tot teveel aandacht voor hem. Jullie hebben het alleen maar over Balotelli om wat hij doet buiten het veld en niet om zijn prestaties op het veld. Dat is beschamend”, zei Cellino toen aan Radio Sportiva.

En wat met Balotelli zelf? Hij zegt dat hij ziek is en dat de medische staf hem had geadviseerd om niet naar de club te komen.

Afgelopen vrijdag tekende Balotelli wel present op training bij Brescia:

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE