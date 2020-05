“Dit is het moment van Europa”: EU Commissie richt herstelfonds op van 750 miljard euro voor lidstaten

“Dit is het moment van Europa.” In het Europees Parlement heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdagmiddag de oprichting van een economisch herstelfonds van 750 miljard euro voorgesteld. Het fonds moet de lidstaten helpen om de economische schok van de coronapandemie te boven te komen.

Volgens von der Leyen stelt de reusachtige economische impact van de coronacrisis de Europese Unie voor een “beslissend moment”. “Laat ons opnieuw de kracht ontdekken die uitgaat van het idee van een verenigd Europa. Met dit plan kunnen we de basis leggen voor een Unie die klimaatneutraal, digitaal en robuuster dan tevoren wordt”, zei ze in het Europees Parlement.

Foto: EPA-EFE

Via het fonds, dat de naam Next Generation EU kreeg, wil de Commissie met garanties van de lidstaten 750 miljard euro lenen op de kapitaalmarkten om dat geld te investeren in de economie. Het zou de eerste keer zijn dat de Unie op zo’n grote schaal schuldpapier gaat uitgeven. Een bedrag van 500 miljard euro zou in de vorm van subsidies naar de lidstaten gaan, 250 miljard euro in de vorm van leningen.

Het fonds komt bovenop de nieuwe meerjarenbegroting voor de periode van 2021 tot 2027. De Commissie voorziet 1.100 miljard euro aan uitgaven voor de komende zeven jaar. Dat zou de totale slagkracht van de Europese begroting op 1.850 miljard euro brengen. Alles samen komt de Europese inspanning op 2.400 miljard euro, want eerder was al een akkoord bereikt om 540 miljard euro ter beschikking te stellen om de eerste schokken van de pandemie op te vangen.