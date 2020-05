Coronacrisis raakt werkende jongeren hard (en vrouwen nog harder): “Meer dan één op de zes jongeren zonder werk door Covid-19”

Meer dan één op de zes jongeren is gestopt met werken sinds het begin van de coronapandemie. Jongeren die tewerkgesteld blijven, zien hun werkuren dalen met 23 procent. Op wereldschaal is het aantal jobs dat tijdens het tweede kwartaal verloren is gegaan, beloopt 305 miljoen voltijdse banen, meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) woensdag in de nieuwe publicatie “Covid-19 en de wereld van werk”.

Jongeren worden extra hard getroffen door de pandemie. De belangrijke en snelle stijging van de jeugdwerkloosheid sinds februari treft jonge vrouwen meer dan jonge mannen, aldus de IAO.

De coronapandemie treft jongeren op drie manieren: de crisis heeft een vernietigend effect op hun werkgelegenheid, verstoort het onderwijs en opleidingen, en verkleint de kansen van jongeren die tot de arbeidsmarkt willen toetreden of van job willen veranderen. Met 13,6 procent lag de jeugdwerkloosheid in 2019 al hoger dan voor eender welke andere groep. Wereldwijd waren er ongeveer 267 miljoen jongeren die geen werk hadden en geen onderwijs of opleiding volgden.

De IAO voorspelt een daling van het aantal werkuren met 4,8 procent tijdens het eerste kwartaal van 2020 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019), het equivalent van 135 miljoen voltijdse banen (uitgaand van een 48-uren werkweek). Het aantal jobs dat tijdens het tweede kwartaal verloren is gegaan blijft stabiel (tegenover een eerdere raming): 305 miljoen voltijdse banen.

In Noord- en Zuid-Amerika zal het aantal werkuren tijdens het tweede kwartaal met naar verwachting 13,1 procent dalen tegenover het niveau van voor de crisis. In Oost-, Noord- en West-Europa verwacht de IAO een daling met respectievelijk 12, 12,2 en 13,3 procent. Zuid-Europa zou 17,3 procent van het aantal werkuren verliezen tijdens het tweede kwartaal. Voor Centraal-Azië komt de IAO uit op -12,9 procent.