De natuur snakt naar water, maar waarom wil het maar niet regenen?

Waarom is het nu al wekenlang kurkdroog? De natuur zou zo’n deugd hebben van wat water, maar we zullen geduld moeten hebben. Want het is allemaal de schuld van de straalstroom, tien kilometers hoog in de lucht. Als die gaat kronkelen, blijft het simpelweg droog. “Als zich dat jaar na jaar herhaalt, kun je het toeschrijven aan de opwarming.”