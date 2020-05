Nupraatikerover.be voerde bijna helft meer chatgesprekken vorig jaar: 4 op 10 ging over seksueel misbruik van minderjarigen

In 2019 voerde nupraatikerover.be, de chatbox van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, 601 chatgesprekken. Dat is een stijging van 44 procent vergeleken met een jaar eerder, blijkt woensdag uit het jaarverslag. Vier op de tien oproepers wilden praten over seksueel misbruik.

Naast het aantal gesprekken is ook het aantal nieuwe telefonische oproepen fel gestegen, naar 344. De stijgingen zijn volgens de chatbox onder meer te danken aan een online bekendmakingscampagne. Er werd ook samengewerkt met de influencers JustJade (een bekende YouTuber) en Amir Motaffaf (bekend van Ketnet). Telkens zij iets postten volgde een piek in het aantal chatoproepen.

Van de nieuwe oproepers was 71 procent minderjarig, waarvan de meesten tussen de 14 en 18 jaar oud. Wel niet alle oproepen gingen over mishandeling of seksueel geweld. Jongeren met vragen over bijvoorbeeld verliefdheid, pestgedrag of schoolproblemen werden doorverwezen naar de gepaste (online) hulp.

Vier op de tien chatters wilde praten over seksueel misbruik. Dat waren zowel jongeren die het momenteel meemaken, als jongeren die een eerder trauma proberen te verwerken. Twaalf procent van de oproepers omschreef fysieke mishandeling en verwaarlozing als hun grootste probleem, en bij achttien procent ging het over emotionele mishandeling en verwaarlozing.

Net als bij andere chathulplijnen waren de oproepers bij nupraatikerover.be vooral vrouwelijk. Liefst 85 procent van de nieuwe oproepers waren meisjes. Daar wil de de chatbox in de toekomst aan werken. “We zijn ervan overtuigd dat we nog meer jongens kunnen en moeten bereiken. In 2020 zal verder nagedacht worden hoe we dit mogelijk kunnen maken”, luidt het voornemen.