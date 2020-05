Nieuwe eigenaar van Blokker België voor de rechter voor fraude en oplichting

Dirk Jan Bron, de nieuwe eigenaar van Blokker België, moet zich vandaag voor een rechter Den Haag verantwoorden voor vermeende belastingfraude, verduistering en oplichting. Ook zijn zoon staat terecht. Dat meldt De Telegraaf. Hij is zelf niet aanwezig op het proces.

Dirk Jan Bron (59) uit het Nederlandse Waddinxveen mocht zich sinds begin dit jaar de nieuwe eigenaar van ruim honderd Belgische Blokker-winkels noemen. Hij kocht ze af van het Nederlandse moederbedrijf in een poging de Nederlandse tak van de onderneming nog te redden. De reputatie van de zakenman is er één die niet al te koosjer is. Zo werd gevreesde dat het afstoten van de Belgische poot in feite slechts een sterfhuisconstructie was. Bij zo’n constructie worden de ongezondste delen van een onderneming in een apart bedrijf gestoken om het dan failliet te laten gaan. In het verleden was hij betrokken bij de overname van kledingketen Superconfex. Die overname werd ongedaan gemaakt wegens boekhoudkundig gesjoemel. Uiteindelijk ging de keten failliet.

Kort na de overname raakte bekend dat Bron op het moment van de overname van Blokker België het onderwerp was van een fraudeonderzoek in Nederland. Nog volgens de krant zou hij al enkele dagen hebben vastgezeten. In het kader van het onderzoek werd zijn telefoon afgetapt, waardoor rechercheurs van de politie-eenheid Den Haag konden meeluisteren met zijn telefoongesprekken over handeltjes in onder meer tienduizenden - vermoedelijk valse - Björn Borg-boxershorts uit Turkije, die cash betaald zou hebben.

Nu staat hij terecht voor het vervalsen van een huurovereenkomst, het verduisteren van een partij sportschoenen die hij nooit betaalde, het ontduiken van omzetbelasting bij de verkoop van pannen en het vergokken van bedrijfsmiddelen. Bron ontkent de aantijgingen en noemt ze ‘onzin’.