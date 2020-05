Wie herkent verdachten van gewelddadige diefstal?

Gent - De politie is op zoek naar twee daders die vorig jaar in juni een jongeman bewusteloos sloegen en zijn gsm stalen in de Wijzemanstraat. In het VTM-opsporingsprogramma Faroek doet de politie een oproep naar getuigen die twee mogelijke verdachten hebben gezien, of de aanval zagen gebeuren.

In de buurt van de Vrijdagmarkt, in de Wijzemanstraat werd op 23 juni vorig jaar een 25-jarige man bewusteloos geslagen door twee daders. Ze stalen zijn gsm en namen de benen. De twee verdachten werden gefilmd aan de uitrit van de ondergrondse parking op de Vrijdagmarkt. De politie kon de gsm traceren, de daders stapten na de aanval richting de Burgstraat, aan de Bargiekaai stopt het signaal van de gsm. De jongeman werd overgebracht naar het ziekenhuis, zijn gezicht was zwaar toegetakeld.

Van de daders is geen spoor, daarom lanceert de politie een oproep. Wie iets gezien heeft of de verdachten herkent, kan altijd contact opnemen met de Gentse politie. Dit kan via meldpunt@politie.gent.be of via het nummer: 09/266.61.11.