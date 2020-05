Bel-20 na twee uitstekende dagen bijna op peil van voor lockdown: hoe is dat zo snel veranderd?

De Bel-20 heeft er twee erg goeie dagen opzitten. Onder impuls van het Gentse biotechbedrijf Argenx, brouwer AB InBev en de banken is de Brusselse beursindex als een speer omhoog geschoten. Het peil van 10 maart, net voor de lockdown bekrachtigd werd, is daarmee haast geëvenaard. “Maar tegenover begin dit jaar is er nog een hele rit te rijden”, zegt Erik Joly, hoofdeconoom van ABN Amro.