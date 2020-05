Slachtoffers Epstein zwijgen niet langer in nieuwe Netflix-reeks: “Hij had een orgie eiland”

Terwijl de overgebleven hoofdrolspelers in het misbruikschandaal rond Jeffrey Epstein zich hullen in stilzwijgen, doen de slachtoffers dat niet. In de nieuwe vierdelige Netflix-documentaire ‘Filthy rich’ zijn geluidsopnames te horen van de schrijnende verklaringen die meisjes aan de politie deden over de misdaden van de miljardair.