Welkom op de meest comfortabele ruimtevlucht ooit: vanavond sturen astronauten hun raket met een tablet naar de ruimte

Zit het weer mee, dan vertrekt woensdagavond om 22.33 uur Belgische tijd de eerste commerciële, bemande ruimtevlucht vanop de Amerikaanse basis Cape Canaveral richting het internationaal ruimtestation ISS. Zo’n 25 minuten later vliegt de Dragon Crew-capsule boven ons land. Het is meteen ook de eerste comfortabele ruimtevlucht, waarbij de astronauten in leren stoelen mogen plaatsnemen en het controlepaneel mogen bedienen als één grote tablet.