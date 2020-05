Tegen kanker vechtende echtgenote van Radja Nainggolan imponeert met gespierd lichaam: “F*ck kanker!”

Claudia Nainggolan heeft nog maar eens bewezen dat ze een sterke vrouw is. De echtgenote van Radja Nainggolan vecht tegen kanker, maar laat haar hoofd niet hangen. Integendeel, Lai kweekte de voorbije maanden een gespierd lichaam.

Claudia Lai (37) is al samen met Radja Nainggolan (32) van in zijn eerste periode bij Cagliari en is de moeder van hun kinderen, Aysha en Mailey. Het paar trouwde in 2011.

De Italiaanse maakte in juli van vorig jaar bekend dat ze strijdt tegen kanker. “Ik word al een maand wakker in de hoop dat het slechts een nachtmerrie is maar ik realiseer me dat ik effectief in een nachtmerrie leef”, zei ze destijds. “Ik hoopte dat deze dag zo laat mogelijk zou komen, maar het is niet zo: vanaf vandaag zal ik een nieuw pad van mijn leven beginnen... de chemotherapie.”

Medicijnen

Eind februari gaf Lai - die als kind een openhartoperatie onderging voor een hartafwijking - in een interview met La Gazzetta dello Sport aan dat ze de bikkelharde strijd aan het winnen is. Tot opluchting van Radja, die zijn moeder tien jaar geleden verloor aan dezelfde ziekte.

Door de coronacrisis met het coronavirus zat mevrouw Nainggolan met een probleem omtrent de beschikbaarheid van de voor haar noodzakelijke medicatie.

“Dit is een heel moeilijk moment voor kankerpatiënten”, schreef ze toen op Instagram. “Momenteel merk ik dat het moeilijk is om belangrijke medicijnen voor mijn behandeling te vinden. Wie weet hoeveel anderen er zich ook in dezelfde situatie bevinden. Het is voor ons bovendien bijna onmogelijk om ons te beschermen tegen ziektes door een quasi onbestaand immuunsysteem.”

Sixpack

Maar het gaat klaarblijkelijk de goeie kant op met Lai, één jaar en zestien dagen na de diagnose. Ze deelde op Instagram namelijk enkele foto’s van haar nieuwe gespierde lichaam. Met sixpack zelfs.

“In het leven mag je nooit opgeven”, schrijft ze. “Iedereen kan zich overgeven, dat is het gemakkelijkste. Maar weerstand bieden wanneer iedereen verwacht dat je uit elkaar valt, dat is echte kracht. Ja, kracht en doorzettingsvermogen. Dit is hoe mijn fysiek daarop reageerde de voorbije twee maanden, ondanks de behandelingen. #fuckcancer.”

En Lai heeft dochterlief Aysha (8) blijkbaar zo ver gekregen om eens mee te trainen. Eerder deze maand zei ze ook al: “Ik voel me sterk, in mijn hoofd en qua lichaam. Ik ben weer wat bijgekomen en heb spieren gekweekt. Ik heb het druk gehad, niets kan me nog stoppen.”