Belgische bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp vindt plaats op 1 augustus: Stad Brussel zet licht op groen

Het kabinet van Brussels schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen) bevestigt dat de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge op zaterdag 1 augustus zal plaatsvinden. Ook de veiligheidsdiensten hebben hun fiat gegeven. Het exacte tijdstip van de wedstrijd moet nog bepaald worden, maar dat zal rond 20-21u00 zijn. De wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld.

De bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion stond geprogrammeerd voor 22 maart, maar kon door de coronacrisis niet doorgaan. De meeste clubs waren het er wel over eens dat de bekerfinale, indien de veiligheidsmaatregelen dat toelaten, nog wel georganiseerd moest worden. Dat is trouwens vooral belangrijk voor Antwerp, want de bekerwinnaar steekt een ticket voor de Europa League-groepsfase op zak.

Door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om sportcompetities tot en met 31 juli te verbieden en de vraag van UEFA om de verdeling van Europese tickets voor 3 augustus rond te hebben, kon de bekerfinale enkel op 1 of 2 augustus. Het wordt nu dus zaterdag 1 augustus.

“We willen maximale flexibiliteit aan de dag leggen om die ene wedstrijd nog te spelen, omdat we een sportieve beslissing verkiezen boven een administratieve”, aldus Pro League-voorzitter Peter Croonen eerder deze maand.