Burgemeester emotioneel na dodelijk politiegeweld: “Zwart zijn zou geen doodstraf mogen zijn”

Jacob Frey, de burgemeester van de Amerikaanse stad Minneapolis, heeft emotioneel gereageerd na de dood van George Floyd bij een arrestatie. “Het grootste deel van de nacht heb ik naar antwoorden gezocht, naar woorden om te beschrijven wat is gebeurd”, aldus de Democraat. “En ik kom altijd terug op het feit dat hij niet gestorven zou mogen zijn.” Floyd overleed maandagavond nadat een agent hem vijf minuten lang tegen de grond hield tijdens een arrestatie in Minneapolis. De agent hield hem met zijn knie in een wurggreep, waardoor hij niet meer kon ademen.