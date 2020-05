Man die minderjarige meisjes aanrandde en dan zijn vrouw in elkaar sloeg toen ze hem daarop aansprak, krijgt celstraf

Deerlijk - Een man uit Deerlijk is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel voor aanranding van de eerbaarheid en partnergeweld. Hij had meermaals minderjarige meisjes betast. Tijdens een discussie over de feiten met zijn echtgenote, kreeg ze raken klappen.

De bal ging aan het rollen toen het slachtoffer op school een vertrouwenspersoon aansprak. De beklaagde zou haar geslachtsdeel gekust hebben en stuurde haar meermaals seksueel getinte berichten. Hij zou zich drie keer aan het meisje vergrepen hebben. Zo wreef hij tijdens een babyborrel tussen haar benen. In zijn wagen vroeg hij haar om zijn geslachtsdeel te betasten, maar daar ging ze niet op in.

De Deerlijknaar moest zich ook verantwoorden voor twee aanrandingen in 1997 en 2004. Aan een 14-jarige babysitter zou hij gevraagd hebben om haar borsten te tonen. In het bijzijn van een 11-jarig meisje zou hij een pornofilm opgezet hebben, waarna over haar vagina werd gewreven.

Ten slotte stond V. ook terecht voor partnergeweld. Tijdens een discussie over de feiten deelde de beklaagde klappen uit aan zijn echtgenote.

Tijdens het onderzoek verklaarde hij dat het slachtoffer zelf het initiatief had genomen, de oudere feiten werden met klem betwist. De verdediging wees erop dat de meisjes eerst zelfs beweerden dat ze meermaals brutaal verkracht werden, maar dat hun verhaal al snel niet bleek te kloppen.

De man werd veroordeeld tot een celstraf met uitstel van twee jaar met probatievoorwaarden en een boete van 1.200 euro. Hij mag gedurende tien jaar geen functie meer uitoefenen waarbij hij in contact komt met minderjarigen.