Opgepast: “Wie zijn vereenvoudigde belastingaangifte niet checkt, loopt grote kans dat hij geld misloopt”

Wie zijn voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte (VVA) dit jaar niet goed controleert, loopt in bijna een op de twee gevallen belastingvoordelen mis. Dat is de conclusie van een steekproef van ACV Nationaal. En dat terwijl er al een onderzoek loopt naar de fiscus na klachten over te weinig transparantie en te veel fouten.