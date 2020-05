Hoewel ze mondmaskers in het openbaar aanraadt, draagt Melania Trump er net als haar echtgenoot geen voor de camera’s

De First Lady van de Verenigde Staten raadt haar medeburgers aan een mondmasker te dragen op publieke plekken. Toch draagt Melania Trump, net zoals haar echtgenoot, zelf geen mondmasker voor de camera’s. Op Memorial Day afgelopen maandag liet ze het achterwege voor de persmomenten en lapte ze de afstandsregels aan haar laars door de hand van een militair vast te pakken. Maar zodra de pers op een afstand was, zette ze toch een mondmasker op. Zo blijkt uit beelden die werden gemaakt toen Melania aan boord van een helikopter was geklommen.