Ianis Hagi verlaat Genk definitief voor Rangers: “Aankoopoptie gelicht”

Ianis Hagi keert niet terug naar KRC Genk. De Roemeen verhuist definitief naar Rangers FC, zo bevestigt Genk woensdag.

“Ianis Hagi (21) stapt definitief over naar Rangers. De Schotse club heeft de aankoopoptie voor de aanvallende middenvelder gelicht. En nu is de deal ook helemaal afgerond”, stelt Genk.

Genk had de zoon van voetballegende Gheorghe Hagi vorige zomer van het Roemeense Viitorul overgenomen, maar liet hem in januari op huurbasis vertrekken naar Rangers. In veertien competitieduels voor Genk, maakte hij drie goals (waaronder bij zijn debuut tegen Kortrijk) en deelde vier assists uit. Toch was hij geen onbetwiste titularis. Bij Rangers kwam de tienvoudige Roemeense international in zeven competitieduels tot een goal en een assist.

