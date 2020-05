‘Wijkbatterij’ moet voorkomen dat de koffiezet sneuvelt, want stroomnet raakt overbelast door warmtepompen en elektrische wagen

Oud-Heverlee -

Bewoners van de Ophemstraat in Oud-Heverlee leven zo energiebewust dat ze daar zelf een beetje het slachtoffer van werden. Door de vele elektrische wagens en warmtepompen in de straat, raakte het netwerk soms overbelast en sneuvelden elektrische toestellen. Een wijkbatterij bleek de oplossing. Het is de eerste in ons land, maar wellicht niet de laatste.