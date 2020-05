Peru weigert kat Lee: “Euthanasie is de enige optie”

Stabroek - De Peruaanse gezondheidsautoriteiten hebben het verzoek geweigerd om de illegaal geïmporteerde kat Lee, die mogelijk drager is van rabiës (hondsdolheid), terug te sturen naar het Zuid-Amerikaanse land. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) woensdagavond. Euthanasie is de enige overblijvende optie, aldus nog het FAVV.

Het FAVV onderstreept dat in Peru hondsdolheid wel degelijk voorkomt. Tussen 2017 en midden 2019 zijn er meer dan 300 uitbraken van de besmetting bij dieren gemeld. Het virus kan bij alle zoogdieren voorkomen. Hondsdolheid is ook voor de mens een dodelijk virus waar jaarlijks 55.000 mensen aan sterven, luidt het.

Nu deze piste is uitgesloten, is euthanasie van het dier voor het FAVV de enig mogelijke optie. “Het FAVV heeft de weigering van Peru om de kat terug te nemen en de euthanasie als enige uitweg aan de advocaat van de tegenpartij gemeld”, aldus FAVV-woordvoerster Hélène Bonte.

Overhaast en illegaal geïmporteerd door corona

De Antwerpse studente Selena Ali bracht begin april de kater Lee illegaal vanuit Peru naar ons land, zonder dat daarbij de regels voor de preventie van hondsdolheid gerespecteerd werden. Het FAVV oordeelde daarom dat het katje meteen geëuthanaseerd moet worden.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts mengde zich recent in de zaak. Het diertje doden is niet alleen onnodig, maar ook onwettig, zei Weyts in de media. Volgens Weyts stelt de Europese wetgeving dat eerst geprobeerd moet worden om het katje terug te sturen. “Als dat niet kan - zoals hier het geval is - dan moet het in quarantaine geplaatst worden. Enkel als die opties niet kunnen, mag men overgaan tot euthanasie”, schreef Weyts aan de federaal bevoegde minister Dennis Ducarme (MR).

“Peru is risicoland”

In zijn antwoord wees Ducarme erop dat “Peru een hoog-risicoland is voor hondsdolheid”. In België bestaan verder geen erkende quarantainecentra voor honden en katten. “Gelet op deze grondige risicoanalyse werd besloten dat euthanasie de enige mogelijke optie was.” De minister wees er ook op dat de Raad van State, bij wie de studente na een gemotiveerde communicatie aanklopte, “in haar arrest van 8 mei 2020 alle middelen van mevrouw Ali verwierp”.

Het FAVV herhaalt dat de belangrijkste factor voor het importverbod voor het dier het feit is dat Peru een risicoland is voor rabiës. “Deze informatie komt uit de databank van de World Organisation for Animal Health) Er zijn meer dan 300 gevallen van hondsdolheid gemeld in Peru en de Cuzco-regio (waar de kat vandaan komt) tussen 2017 en midden 2019.”

“In de verklaring van de Peruviaanse ambassadeur wordt gesteld dat er geen gevallen van hondsdolheid bij katten in deze regio zijn gemeld. Het is echter geen kwestie van welke diersoort besmet is. Als er ergens in een regio besmette dieren worden aangetroffen, kunnen alle diersoorten in die regio worden besmet en dus potentieel gevaar lopen”, aldus het FAVV. Rabiës is een dodelijk virus voor mensen, soms tot twaalf maanden na de besmetting.

Dit is een kwestie van volksgezondheid, aldus viroloog Steven Van Gucht, hoofd van het Belgisch Nationaal Referentielabo voor Rabiës. “België is sinds 2001 rabiësvrij en dat moet zo blijven.”