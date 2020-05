100.000 doden in VS: een macaber record, maar ook een zware onderschatting

De VS heeft er een macaber record bij: de dodentol van het coronavirus heeft de 100.000 overschreden. Daarmee is het land, net als met het aantal besmettingen, wereldwijd koploper. In de steden zijn vooral de arme wijken getroffen, waar het merendeel van de bevolking zwart is. Maar nu hotspots als New York aan de beterhand lijken, duikt het virus nu ook op in rurale gebieden.