Ryanair stelt bonden voor ultimatum: “Ga akkoord met loonsverlaging, dan kunnen we aantal ontslagen beperkt worden”

Ryanair belooft dat het aantal banen dat verloren zal gaan tot een minimum beperkt zal worden als er een akkoord komt met de vakbonden. Dat heeft CEO Michael O’Leary gemeld. De Ierse luchtvaartmaatschappij kondigde 3.000 ontslagen aan in Europa door de coronacrisis, waarvan 30 leden van het cabinepersoneel en een veertigtal piloten in België. De Franstalige christelijke vakbond CNE vraagt woensdag een duidelijk antwoord van het bedrijf. “We willen dat de procedure-Renault zo snel mogelijk wordt opgestart”, aldus permanent secretaris Didier Lebbe.

“In bepaalde landen, zoals Ierland en het Verenigd Koninkrijk, zijn we tot een akkoord gekomen over salarisverlagingen”, aldus CEO Michael O’Leary aan Belga. Er zijn overal in Europa grote jobverliezen, zegt hij ook. “De gezondheidscrisis zal zorgen voor een vermindering van het luchtverkeer (van Ryanair) met 50 procent in de komende 12 maanden. We gebruiken deze crisis niet, maar proberen hem te overleven.”

De Belgian Cockpit Association (BeCA) trok maandag aan de alarmbel dat 25 procent van de in België gevestigde Ryanair-piloten hun baan riskeren te verliezen. CNE drukte woensdag ook nog eens zijn bezorgdheid uit omdat er sinds zondag geen contact meer is geweest met het bedrijf. De vakbond hamert erop dat de procedure-Renault snel moet worden opgestart. “Men spreekt over het ontslag van 30 leden van het cabinepersoneel en van 44 piloten. We zijn woedend. Momenteel zijn we halftijds technisch werkloos”, zegt Lebbe, die duidelijkheid eist van het bedrijf.

Loonsverlaging

“We zijn momenteel aan het onderhandelen met de piloten en het cabinepersoneel in België over loonsverlagingen. Als we tot een akkoord komen in België, kunnen we het banenverlies beperken of verhinderen”, aldus O’Leary. Hij benadrukt dat deze crisis veel zwaarder is dan die na de aanslagen van 11 september.