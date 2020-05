Nieuwe testronde in Premier League levert vier positieve gevallen op

Foto: Action Images via Reuters

Vier mensen uit drie clubs hebben een positieve controle afgeleverd tijdens de derde testronde in de Premier League. In totaal werden 1.008 voetballers en stafleden aan een controle op het nieuwe coronavirus onderworpen. Om wie het gaat, is niet bekend.

In totaal zijn er in het kader van Project Restart al 2.752 controles uitgevoerd. Twaalf daarvan bleken positief. Twee keer per week moeten spelers en staf zo’n controle ondergaan. Wie positief test, moet zichzelf zeven dagen isoleren.

De Premier League besliste woensdag opnieuw contacten toe te laten op training. Men hoopt in de loop van juni de competitie te kunnen hervatten.