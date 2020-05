OHL verslaat Beerschot alvast naast het veld: promotiefinalisten mogen nieuwe spelers opstellen in terugwedstrijd

Het was de voorbije week voer voor discussie: met welke elftallen zullen OHL en Beerschot elkaar begin augustus bekampen in de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B? Met nieuwe spelers of met de spelers van het voorbije seizoen? OHL en Beerschot stonden lijnrecht tegenover elkaar. Beerschot voelde zich gesterkt door de bondsreglementen van zowel de KBVB als de FIFA, OHL schaarde zich achter een beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League. En OHL heeft wat het wou (behoudens een ingreep van de FIFA): er mogen nieuwe spelers opgesteld worden in die tweede promotiefinale.

Het was een niet mis te verstaan regeltje in het verslag van de veelbesproken Algemene Vergadering van de Pro League van vrijdag 15 mei: “(…) Het management van de Pro League zal belast worden om het bondsreglement aan te passen met betrekking tot de speelgerechtigd van de spelers op de datum van deze wedstrijd én niet op de oorspronkelijk voorziene datum.”

Met andere woorden: de Pro League moest de KBVB aansporen om het bondsreglement te veranderen zodat OHL en Beerschot nieuwe spelers zouden kunnen opstellen in de tweede promotiefinale. Juridisch niet evident, maar de Pro League heeft woord gehouden. De KBVB heeft het bewuste artikel B1020 intussen aangepast in het bondsreglement. Dat wil zeggen dat OHL en Beerschot met volledig nieuwe spelerskernen de tweede promotiefinale - die op 2 augustus in Leuven wordt gespeeld - kunnen afwerken. Net als Antwerp en Club Brugge in de bekerfinale, overigens.

Dit was het originele artikel:

Artikel B1020 Kwalificatie voor officiële wedstrijden gespeeld buiten hun normale competitiedag

1. Een speler is slechts gekwalificeerd voor officiële wedstrijden die buiten hun normale competitiedag gespeeld worden indien hij op de dag waarop de wedstrijd gespeeld wordt voldoet aan de basis- en specifieke kwalificatievoorwaarden.

2. Bovendien mogen aan later gespeelde wedstrijden enkel spelers deelnemen die op de datum, waarop de wedstrijd normaal had moeten gespeeld worden, voldeden aan:

- de reglementaire wachttijd (Art. B1008),

- de reglementering inzake kwalificatie na aansluiting (Titel 5) of transfer (Titel 9).

3. In afwijking van deze principes wordt de kwalificatie van spelers beoordeeld in het licht van de datum waarop de uitgestelde wedstrijd daadwerkelijk wordt gespeeld, wanneer uitdrukkelijk tot uitstel is besloten omwille van de deelname van een club aan de UEFA-competities.

En zo ziet dat artikel er nu uit: