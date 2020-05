Negen jaar en al een smartphone. Voor veel ouders lijkt het misschien vroeg, maar toch is dat de gemiddelde leeftijd waarop we onze kinderen een eigen toestel geven. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

Het is en blijft een moeilijk vraagstuk: op welke leeftijd geef je je zoon of dochter een eigen smartphone? Uit het Apestaartjarenonderzoek, een tweejaarlijkse bevraging over het mediagebruik van kinderen ...