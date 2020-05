Antwerp over klacht tegen dubbele pet van Mehdi Bayat: “Klagen structurele belangenconflicten in Belgisch voetbal aan”

Antwerp heeft woensdag een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en de Europese voetbalbond UEFA tegen belangenvermenging in het Belgisch voetbal. Volgens de Great Old is de dubbele rol van Mehdi Bayat - tegelijk bondsvoorzitter en bestuurder van Sporting Charleroi - daar het beste voorbeeld van.

LEES OOK. België unicum in Europa: Mehdi Bayat enige die bondsvoorzitter en clubleider is

Volgens Antwerp bestaan er structurele belangenconflicten in het Belgisch voetbal en moeten die onderzocht worden door de BMA. “Het meest recente voorbeeld is de dubbele rol van Mehdi Bayat, die als voorzitter van de Belgische Voetbalbond zeer actief campagne heeft gevoerd om de Jupiler Pro League competitie zo snel mogelijk stop te zetten”, klinkt het in een persbericht van het stamnummer 1. “De timing en de manier waarop was echter ontegensprekelijk in het voordeel van Sporting Charleroi. Dit alles weliswaar met een risico op aanzienlijke sportieve en financiële gevolgen voor andere clubs en het Belgisch voetbal in het algemeen. Dergelijke gedrag verstoort het competitie-element alsook de economische concurrentie en vernietigt de economische waarde van de sport op zich.”

Nog volgens Antwerp zouden er ook belangenconflicten in het spel zijn bij het verkrijgen van de licenties. “Daarom heeft Antwerp expliciet de vraag gesteld aan de voetbalbond om de belangenconflicten te bekijken en, aangezien het UEFA-reglement uiterst strikte bepalingen bevat over belangenconflicten en de integriteit van wedstrijden, werd er ook bij UEFA een klacht ingediend”, klinkt het. “De club heeft echter vertrouwen in de bevoegde instanties en wenst verder geen polemiek in de media te voeren.”

Behalve Antwerp legden ook Waasland-Beveren en Virton klacht neer bij de BMA tegen de Pro League en de Belgische voetbalbond wegens belangenvermenging.

Foto: BELGA

LEES OOK. Pro League verdedigt bondsvoorzitter Mehdi Bayat na klacht van Antwerp

De verontwaardiging van Antwerp kreeg navolging van Waasland-Beveren, Virton en Roland Duchâtelet. Zij dienen een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Na de Algemene Vergadering van de Pro League voelden een aantal clubs zich bij de stemming zwaar onder druk gezet. De investeerders vragen om eerlijke concurrentie en zijn de achterkamerpolitiek beu en hiervoor stappen ze naar het BMA. Ook willen ze paal en perk stellen aan de dreigementen over de inhoudingen van gelden door de Pro League.